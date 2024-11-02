Сергей Иванов о матче ЦСКА — «Спартак»: «Плохо»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов прокомментировал результат матча против «Спартака» (0:2) в 14-м туре РПЛ.

— Как вам матч?

— Плохо, — сказал Иванов.

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.