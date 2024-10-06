Чернов: «Планирую вернуться на поле через месяц»
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, как проходит его восстановление после травмы.
«Процесс восстановления хорошо проходит. Ногу разрабатываю. Надеюсь, что в ближайшее время сниму все эти фиксаторы, приступлю к работе на поле.
Когда планирую вернуться на поле в матчах? Планирую через месяц. Хотел уже сегодня, но не от меня зависит. Надо, чтобы все зажило», — цитирует Чернова «РБ Спорт».
2 сентября у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости. Сообщалось, что защитник сможет вернуться на поле ориентировочно через 2 месяца.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
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|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
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|1
|2
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Бутта Магомедов
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|1
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