«Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в 11-м туре чемпионата России в воскресенье, 6 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру будет показывать телеканал «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до игры, также пройдет на сайте канала matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча в Черкизове. Ключевые события игры «Локомотив» — «Крылья Советов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 10 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 24 очка, у «Факела» — 6. Железнодорожники перед уик-эндом делили первое место с «Краснодаром» и на одно очко опережали «Зенит», а воронежцы идут в зоне вылета.