Наумов: «Локомотив» не может проиграть «Крыльям»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что красно-зеленые не могут проиграть «Крыльям Советов» в матче 11-го тура РПЛ.
«Зенит» все-таки додавил «Оренбург», хотя пенальти действительно очень сомнительный. Но, тем не менее, «Зенит» есть «Зенит», он свои три очка взял. Что касается матча «Локомотива» против «Крыльев», то «Локо» должен выигрывать. И, я думаю, выиграет. Потому что «Крылья» явно не в порядке. Не случайно там начинаются разговоры по поводу отставки тренера и прочее. Думаю, вряд ли они составят конкуренцию «Локомотиву» — и разница будет в два гола. «Локо» на подъеме, прибавил Пиняев прибавил, Самошников великолепно выглядит. И матч будет очень интересный, потому что и «Крыльям» тоже надо выигрывать. Но «Локомотив» не может проиграть", — цитирует «РБ Спорт» Наумов.
Матч «Локомотив» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 6 октября. Начало игры — 16:30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1