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Защитник «Спартака» Маслов рассказал, что команда еще не прощалась с Тедеско

09:56
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Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» отметил важность заключительно матча сезона против «Ахмата».

«Команда еще не прощалась с Тедеско, сезон еще не окончен. Впереди важный матч против «Ахмата». Сохраняем максимальную мотивацию», — отметил «СЭ» Маслов.

Напомним, что после домашнего матча 29-го тура РПЛ против «Химок» (2:1) главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско тепло попрощался с болельщиками красно-белых. Немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона.

Маслов в этом сезоне провел 25 матчей.

(Севастиан Терлецкий)

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