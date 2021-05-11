Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Источник: «Ньюэллз Олд Бойз» может получить 400 в качестве бонусов от «Спартака» за Понсе

10:13
Эсекиэль Понсе. Фото Instagram
Эсекиэль Понсе. Фото Instagram
Теги:

Аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз» может получить 400 тысяч евро за трансфер своего воспитанника Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак» в 2019 году, пишет в Twitter журналист Эрнан Кабрера.

Указанная сумма достанется аргентинскому клубу, если красно-белые станут вторыми в РПЛ и квалифицируются в Лигу чемпионов.

«Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обогнать «Спартак» может только столичный «Локомотив», который отстает от красно-белых на три очка.

В заключительной встрече чемпионата «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Локомотив» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

В «Автомобилисте» приглашают королей регулярки. Так клуб рискует вновь провалиться в плей-офф
«Я же вам говорил, что Промес — средний игрок». Канчельскис — о победе «Спартака» над «Химками»
«Урал» — «Ростов»: гол Погребняка отменен не из-за офсайда, судья ошибочно не наказал Альмквиста
Овечкин решил вложиться в американский женский футбольный клуб вместе с дочерьми Буша и Клинтона. Зачем ему это нужно?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд