Источник: «Ньюэллз Олд Бойз» может получить 400 в качестве бонусов от «Спартака» за Понсе

Аргентинский клуб «Ньюэллз Олд Бойз» может получить 400 тысяч евро за трансфер своего воспитанника Эсекиэля Понсе из «Ромы» в «Спартак» в 2019 году, пишет в Twitter журналист Эрнан Кабрера.

Указанная сумма достанется аргентинскому клубу, если красно-белые станут вторыми в РПЛ и квалифицируются в Лигу чемпионов.

«Спартак» набрал 56 очков и за тур до окончания чемпионата занимает второе место в турнирной таблице, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Обогнать «Спартак» может только столичный «Локомотив», который отстает от красно-белых на три очка.

В заключительной встрече чемпионата «Спартак» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Локомотив» на своем поле встретится с екатеринбургским «Уралом».