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Джикия сфотографировался с Идову и Мирзовым в кафе после матча «Спартак» — «Химки»

09:56
Сторис из Instagram Георгия Джикии. Фото Instagram
Сторис из Instagram Георгия Джикии. Фото Instagram
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Химками» (2:1) в своем Instagram опубликовал совместное фото с полузащитником Резиуаном Мирзовым и защитником Брайном Идову, которые играют за подмосковный клуб.

Мирзов на снимке подписан как «6.3 AMG», а Идову — как «Грубиян».

В составе московского клуба в этой встрече отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. После 29 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.

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