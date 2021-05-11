Джикия сфотографировался с Идову и Мирзовым в кафе после матча «Спартак» — «Химки»
09:56
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча с «Химками» (2:1) в своем Instagram опубликовал совместное фото с полузащитником Резиуаном Мирзовым и защитником Брайном Идову, которые играют за подмосковный клуб.
Мирзов на снимке подписан как «6.3 AMG», а Идову — как «Грубиян».
В составе московского клуба в этой встрече отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон. После 29 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 56 очков.
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