Промес обошел Павлюченко, Соболев сравнялся с Дзюбой в списке лучших бомбардиров «Спартака»
Лидеры «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев приняли участие в победе над «Оренбургом» (4:1) в рамках 3-го тура РПЛ и сделали очередные шаги в красно-белом снайперском рейтинге.
Голландец забил 70-й и 71-й голы в чемпионате России и поднялся на второе место, обогнав Романа Павлюченко. От лидирующего Егора Титова Квинси сейчас отстает на 15 мячей.
Результат Соболева пока значительно скромнее. За «Спартак» российский форвард отличился 26 раз. По результативности он догнал Артема Дзюбу, который провел в два раза больше матчей.
Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
151
|
71
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
Веллитон
|
2007-2013
|
104
|
57
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
Александр Ширко
|
1995-2001
|
128
|
40
|
Валерий Кечинов
|
1993-2000
|
112
|
35
|
Робсон
|
1997-2001
|
102
|
32
|
Николай Писарев
|
1992-1995, 1998, 2000-2001
|
115
|
32
|
Александр Соболев
|
2020-н.в.
|
62
|
26
|
Артем Дзюба
|
2006-2013, 2014
|
126
|
26
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
10
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
11
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
12
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|2 : 2
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|4 : 1
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|1 : 1
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0