Промес обошел Павлюченко, Соболев сравнялся с Дзюбой в списке лучших бомбардиров «Спартака»

Лидеры «Спартака» Квинси Промес и Александр Соболев приняли участие в победе над «Оренбургом» (4:1) в рамках 3-го тура РПЛ и сделали очередные шаги в красно-белом снайперском рейтинге.

Голландец забил 70-й и 71-й голы в чемпионате России и поднялся на второе место, обогнав Романа Павлюченко. От лидирующего Егора Титова Квинси сейчас отстает на 15 мячей.

Результат Соболева пока значительно скромнее. За «Спартак» российский форвард отличился 26 раз. По результативности он догнал Артема Дзюбу, который провел в два раза больше матчей.

Лучшие бомбардиры «Спартака» в чемпионатах России