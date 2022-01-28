Классен подвернул ногу в товарищеском матче

Как сообщал «СЭ», защитник «Спартака» Леон Классен получил повреждение в товарищеском матче против «Слована». Игрок рассказал ос воем повреждение сразу после того, как покинул поле.

«Я подвернул ногу. Серьезно ли? Посмотрим», — сказал Классен.

21-летний игрок проводил первый матч в составе красно-белых.