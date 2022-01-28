Классен получил травму в дебютном матче за «Спартак»
Защитник Классен получил травму в дебютном матче за «Спартак»
Новичок «Спартака» Леон Классен получил повреждение в товарищеском матче против «Слована». Он был вынужден покинуть поле в середине первого тайма.
Игрок дебютировал в составе красно-белых в этой встрече.
Ранее «Спартак» и австрийский «Тироль» согласовали условия перехода защитника Леона Классена. Контракт с 21-летним игроком подписан до 30 июня 2025 года.
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|
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