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Джикия не считает Промеса легионером: «Он реально любит эту страну»

Джикия не считает Промеса легионером
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» ответил на вопрос, воспринимает ли нападающего команды Квинси Промеса за легионера.

«Думаю, уже нет. Он приезжал к нам в медиакоманду, играл и говорил, что свой — наш братуха! Если честно, это уже давно так. Даже когда он уходил из «Спартака», чувствовалось, что он реально любит эту страну. Были футболисты, которые приезжали, целовали ромб, говорили красивые слова, а потом чуть что — уезжали домой...», — сказал Джикия.

Также Джикия высказался о судебном деле Промеса в Нидерландах.

«Для него лично это тяжелый момент. Считаю, если Квинси здесь, показывает такой футбол, помогает «Спартаку» — то он нужен здесь. Что касается личных вещей, то мы всегда ему поможем, если сможем. Невызов в сборную? Мы это не обсуждали. Я такие вопросы не люблю задавать. Понятно, что он проводит очень хороший сезон. Как минимум, он должен был быть в составе сборной. Но команду собираю не я», — добавил Джикия.

В июле 2020 года Промес напал с ножом на своего двоюродного брата после вечеринки. В декабре того же года форвард был арестован, но вскоре был отпущен. В июне гражданский суд обязал его выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. Хавбек играл за красно-белых с 2014 по 2018 год.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Спартак – Урал
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