Агент Ленини сообщил, что футболист не намерен уходить из клуба

Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что футболист не планирует покидать клуб.

«Кевин вернется в «Краснодар», как и было запланировано ранее, он не покинет клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

25-летний Ленини стал игроком «Краснодара» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне футболист сыграл 11 матчей за «Краснодар».