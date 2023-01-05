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Сегодня, 12:19

Агент Ленини сообщил, что футболист не намерен уходить из клуба

Алина Савинова
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Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что футболист не планирует покидать клуб.

«Кевин вернется в «Краснодар», как и было запланировано ранее, он не покинет клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

25-летний Ленини стал игроком «Краснодара» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне футболист сыграл 11 матчей за «Краснодар».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-lenini-kevin-ne-ujdet-iz-krasnodara/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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