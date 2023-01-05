Агент Ленини сообщил, что футболист не намерен уходить из клуба
Пьер Фернандес, агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини, заявил, что футболист не планирует покидать клуб.
«Кевин вернется в «Краснодар», как и было запланировано ранее, он не покинет клуб», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
25-летний Ленини стал игроком «Краснодара» в сентябре 2022 года. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне футболист сыграл 11 матчей за «Краснодар».
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