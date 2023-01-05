Первый тренер Миранчука: «Вылет «Локомотива» будет трагедией для нашего футбола. Но Антон может завести команду»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, высказался о восстановлении футболиста.

«Хотелось бы прокомментировать восстановление Антона после травмы. Год не играл, тяжелое восстановление, все ждут его возвращения, чтобы он помог «Локомотиву» не вылететь. Вылет такой команды будет трагедией для всего российского футбола. Но Антон такой игрок, который может завести команду и помочь как психологически, так и физически. Поздравляю его с выздоровлением и желаю удачи в борьбе за сохранение «Локомотива» в РПЛ», — цитирует Воронкова Sport24.

В январе 2021 года Миранчук получил травму сухожилия. Он проходил реабилитацию в Германии и вернулся в расположение команды в конце ноября этого же года.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ, имея в активе 13 очков.