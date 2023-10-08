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Сегодня, 22:26

Денисов о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Не хватило мобильности и активной игры в атаке»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

«Наверное, не хватило мобильности и активной игры в атаке. Не показалось ли, что ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервирует. Но это не повод терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца, и сыграли вничью. Мы и в том сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, несмотря на счет. У нас получается забивать в концовках — это главное», — сказал Денисов.

Также защитник прокомментировал последние результаты красно-белых.

«Была череда неудачных игр, которую мы хотим прервать. Сегодня, к сожалению, не удалось победить. Но впереди пауза — надеюсь, мы проанализируем нашу игру и исправим ситуацию», — добавил Денисов.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Даниил Денисов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 0
8.10 16:30
Динамо – Факел
 0 : 0
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 2 : 2
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 0 : 1
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

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ЦСКА

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