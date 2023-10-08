Денисов о ничьей «Спартака» с ЦСКА: «Не хватило мобильности и активной игры в атаке»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:2).

«Наверное, не хватило мобильности и активной игры в атаке. Не показалось ли, что ЦСКА подсел в конце матча и симулировал? Конечно, подобное на поле всегда нервирует. Но это не повод терять контроль. Мы показали, что можем играть до конца, и сыграли вничью. Мы и в том сезоне, и сейчас стараемся играть до конца, несмотря на счет. У нас получается забивать в концовках — это главное», — сказал Денисов.

Также защитник прокомментировал последние результаты красно-белых.

«Была череда неудачных игр, которую мы хотим прервать. Сегодня, к сожалению, не удалось победить. Но впереди пауза — надеюсь, мы проанализируем нашу игру и исправим ситуацию», — добавил Денисов.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством баллов находится восьмой строчке.