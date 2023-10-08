Чалов об уходе Медины из ЦСКА в «Спартак»: «Это уже пройденный этап»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов рассказал, обидно ли было пропустить последний гол от полузащитника Хесуса Медины в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Решающий мяч забил бывший футболист ЦСКА Медина. Как-то изменилось отношение к нему после этого гола?

— Он уже давно в составе «Спартака».

— Не было вдвойне обидно пропускать от него?

— Ну, просто обидно пропускать.

— Не жалеете о потере Медины?

— Это уже пройденный этап, так что нет.

— Он не усилил «Спартак»?

— Не следил, честно.

— Он общался с вами?

— Перед игрой подошел, поздоровался. Ничего такого.

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.