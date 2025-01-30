Защитник «Спартака» Бабич продолжает работать на сборах с ограничениями

Защитник «Спартака» Срджан Бабич продолжает работать на сборах команды с ограничениями, сообщил «СЭ» глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В начале декабря серб перенес операцию на колене в одной из клиник Белграда.

Сегодня «Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби. Бабич в заявку на игру не попал.

В этом сезоне 28-летний Бабич провел 19 матчей за «Спартак» во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.