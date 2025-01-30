«Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ 2025 в четверг, 30 января. Игра состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Видеотрансляцию бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Зимний кубок РПЛ 2025 состоится с 30 января по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.