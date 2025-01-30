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Сегодня, 18:15

«Спартак» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча Winline Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в зимнем турнире клубов РПЛ 30 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Зиньковский (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» встретится с «Краснодаром» в рамках Winline Зимнего кубка РПЛ 2025 в четверг, 30 января. Игра состоится на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Видеотрансляцию бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и его сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 19.00 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Зимний кубок РПЛ 2025 состоится с 30 января по 11 февраля. В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Селтик»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 15
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Локомотив

 10
Мирлинд Даку

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Рубин

 9
П
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Бителло

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Зенит

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Зенит

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И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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