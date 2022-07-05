Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА, а также отреагировал на информацию об интересе московского клуба.
— Как расстались с Владимиром Федотовым? Было какое-то прощание с командой?
— Хорошо, по-человечески расстались. Да, Федотов попрощался с командой. Индивидуально с игроками тоже разговаривал. Пожелал удачи, поблагодарил за совместную работу.
— После перехода Федотова в ЦСКА были слухи, что ряд футболистов перейдет за ним из «Сочи» в Москву. В числе этих игроков называли и вас. Были предложение?
— Как видите, все, кого упоминали, находятся в «Сочи». Слухи будут ходить каждое трансферное окно. Думаю, обращать на них внимания не стоит.
— Трансферное окно длиться несколько месяцев, поэтому то, что футболисты пока в «Сочи», ни о чем не говорит.
— Могу сказать, что у меня действующий контракт с «Сочи», так что ничего не могу прокомментировать, — приводят слова Терехова «Известия».
В прошедшем сезоне 31-летний защитник забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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