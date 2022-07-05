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Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером ЦСКА, а также отреагировал на информацию об интересе московского клуба.

— Как расстались с Владимиром Федотовым? Было какое-то прощание с командой?

— Хорошо, по-человечески расстались. Да, Федотов попрощался с командой. Индивидуально с игроками тоже разговаривал. Пожелал удачи, поблагодарил за совместную работу.

— После перехода Федотова в ЦСКА были слухи, что ряд футболистов перейдет за ним из «Сочи» в Москву. В числе этих игроков называли и вас. Были предложение?

— Как видите, все, кого упоминали, находятся в «Сочи». Слухи будут ходить каждое трансферное окно. Думаю, обращать на них внимания не стоит.

— Трансферное окно длиться несколько месяцев, поэтому то, что футболисты пока в «Сочи», ни о чем не говорит.

— Могу сказать, что у меня действующий контракт с «Сочи», так что ничего не могу прокомментировать, — приводят слова Терехова «Известия».

В прошедшем сезоне 31-летний защитник забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи в 30 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://iz.ru/1359044/aleksei-fomin/spartak-liubit-podzhigat-po-kazhdoi-teme
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Терехов
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