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Полузащитник «Спартака» Мартинс анонсировал скорое возвращение в клуб

Полузащитник «Спартака» с ошибкой анонсировал возвращение в клуб
Иван Шитик
Корреспондент
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Кристофер Мартинс.

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде.

«Все в порядке! Я скоро вернусь обратно», — написал Мартинс.

Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав грубое слово, но потом быстро исправил пост.

В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.

Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативных передачи.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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