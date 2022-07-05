Полузащитник «Спартака» Мартинс анонсировал скорое возвращение в клуб
Полузащитник «Спартака» с ошибкой анонсировал возвращение в клуб
Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра написал в социальных сетях, что скоро присоединится к команде.
«Все в порядке! Я скоро вернусь обратно», — написал Мартинс.
Отметим, что изначально Мартинс допустил ошибку в сообщение, написав грубое слово, но потом быстро исправил пост.
В начале июня «Спартак» выкупил трансфер Мартинса у швейцарского клуба «Янг Бойз» и подписал с 25-летним футболистом контракт на четыре года.
Мартинс с февраля этого года провел за «Спартак» 14 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 3 результативных передачи.
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