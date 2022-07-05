Нападающий Клинтон Нжи покидает «Динамо»

«Динамо» достигло договоренности о прекращении трудового договора с форвардом Клинтоном Нжи по обоюдному согласию, сообщает сайт бело-голубых.

«Мы благодарим Клинтона за проведенные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявление клуба.

Камерунский нападающий перешел в «Динамо» летом 2019 года и за три сезона провел 66 матчей, отличившись шесть раз.

В прошлом сезоне вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата России.

Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» в июле 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает 28-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.