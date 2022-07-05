Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:37

Нападающий Клинтон Нжи покидает «Динамо»

«Динамо» расторгло контракт с форвардом Клинтоном Нжи
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Клинтон Нжи.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Клинтон Нжи.
Фото ФК «Динамо».
1/2

«Динамо» достигло договоренности о прекращении трудового договора с форвардом Клинтоном Нжи по обоюдному согласию, сообщает сайт бело-голубых.

«Мы благодарим Клинтона за проведенные в команде годы и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявление клуба.

Камерунский нападающий перешел в «Динамо» летом 2019 года и за три сезона провел 66 матчей, отличившись шесть раз.

В прошлом сезоне вместе с командой стал бронзовым призером чемпионата России.

Нжи перешел в «Динамо» из «Марселя» в июле 2019 года. Портал Transfermarkt.com оценивает 28-летнего форварда в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://fcdm.ru/news/klinton-nzi-pokidaet-dynamo
Клинтон Нжи
ФК Динамо (Москва)
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА
Йевтич получил травму в товарищеском матче с «Динамо»
Терехов: «Спартак» любит «поджигать» по каждой теме. Самая обсуждаемая команда"
«Марибор» — «Шахтер Солигорск»: чемпиона Беларуси ждет участь «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Мартинс анонсировал скорое возвращение в клуб
«Челси» претендует на защитника «Баварии» Павара
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Сочи» Терехов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА

Полузащитник «Динамо» Фомин рассказал о том, какую важность для него имеет капитанская повязка в клубе
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости