Гендиректор «Уфы» Газизов назвал беспределом судейство Иванова в матче с «Рубином»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ низко оценил судейство арбитра Сергея Иванова.

— Эмоции и есть ли вопросы к судейству? Вся страна видела, что это беспредел. В таких условиях было тяжело играть. Я благодарен своей команде, тренеру, штабу, что мы выдержали такое давление. Наверное, все, что происходило сегодня на поле, подойдет для серьезного фильма. Такое не придумать. На 90-й минуте назначать пенальти... Судейские решения были неоднозначны. Я просил лично при всех Ашота Рафаиловича четко, нормально по этому матчу быть предельно жестким. То, что говорил Слуцкий о судье, что он не профпригоден, я это поддерживаю.

Болельщиков не обмануть. Что делает этот человек — нехорошо, во всяком случае по отношению к нашей республики. Я не хочу ничего говорить, может, я на эмоциях. Но то, что делает Иванов, уже ни раз, не дает ему чести. Я подам ему руку. Но еще раз повторюсь, что Ашота Рафаиловича предупреждал, что может быть какая-то ситуация. Сегодня судейская бригада была самым действующим лицом на поле, а не команды. Это омрачило нашу игру. В то же время хочу сегодня поздравить всю нашу республику с большой победой и сказать, что мы очень сильная команда и что мы в очном поединке доказали, что мы сильнее. Я поздравляю республику. Хочу сказать большое спасибо всем, кто за нас болел, — сказал Газизов.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов. Уфимцы сыграют в стыковым матчах за право остаться в РПЛ.