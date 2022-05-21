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Судейство

Сегодня, 19:48

Гендиректор «Уфы» Газизов назвал беспределом судейство Иванова в матче с «Рубином»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» после победы над «Рубином» (2:1) в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ низко оценил судейство арбитра Сергея Иванова.

— Эмоции и есть ли вопросы к судейству? Вся страна видела, что это беспредел. В таких условиях было тяжело играть. Я благодарен своей команде, тренеру, штабу, что мы выдержали такое давление. Наверное, все, что происходило сегодня на поле, подойдет для серьезного фильма. Такое не придумать. На 90-й минуте назначать пенальти... Судейские решения были неоднозначны. Я просил лично при всех Ашота Рафаиловича четко, нормально по этому матчу быть предельно жестким. То, что говорил Слуцкий о судье, что он не профпригоден, я это поддерживаю.

Болельщиков не обмануть. Что делает этот человек — нехорошо, во всяком случае по отношению к нашей республики. Я не хочу ничего говорить, может, я на эмоциях. Но то, что делает Иванов, уже ни раз, не дает ему чести. Я подам ему руку. Но еще раз повторюсь, что Ашота Рафаиловича предупреждал, что может быть какая-то ситуация. Сегодня судейская бригада была самым действующим лицом на поле, а не команды. Это омрачило нашу игру. В то же время хочу сегодня поздравить всю нашу республику с большой победой и сказать, что мы очень сильная команда и что мы в очном поединке доказали, что мы сильнее. Я поздравляю республику. Хочу сказать большое спасибо всем, кто за нас болел, — сказал Газизов.

«Рубин» занял 15-е место по итогам сезона-2021/22 с 29 очками и вылетел в ФНЛ. «Уфа» — 14-я строчка и 30 баллов. Уфимцы сыграют в стыковым матчах за право остаться в РПЛ.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

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34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Шамиль Газизов
22
12
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
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23.07 20:00
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 0 : 2
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 3 : 1
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25.07 17:30
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