Дивеев объяснил, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением об уровне футбола в Лиге чемпионов и РПЛ.

«Не могу сказать, я никогда не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».

Защитник добавил, что ему рассказывал экс-форвард ЦСКА Федор Чалов о Лиге чемпионов: «Ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В Лиге чемпионов ты спокойно выходишь из-под прессинга — один раз развернул, они сели в оборону».

28 апреля «ПСЖ» одержал победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 5:4. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ответный матч состоится в Мюнхене 6 мая. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом» (матч в Мадриде — 29 апреля, в Лондоне — 5 мая).

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max