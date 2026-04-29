Дивеев объяснил, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ
Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением об уровне футбола в Лиге чемпионов и РПЛ.
«Не могу сказать, я никогда не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».
Защитник добавил, что ему рассказывал экс-форвард ЦСКА Федор Чалов о Лиге чемпионов: «Ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В Лиге чемпионов ты спокойно выходишь из-под прессинга — один раз развернул, они сели в оборону».
28 апреля «ПСЖ» одержал победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 5:4. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ответный матч состоится в Мюнхене 6 мая. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом» (матч в Мадриде — 29 апреля, в Лондоне — 5 мая).
Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0