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29 апреля, 15:25

Дивеев объяснил, почему в Лиге чемпионов играть легче, чем в РПЛ

Анастасия Пилипенко
Экс-футболисты ЦСКА Игорь Дивеев и Федор Чалов в сборной России в 2019 году.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением об уровне футбола в Лиге чемпионов и РПЛ.

«Не могу сказать, я никогда не играл в Лиге чемпионов. Но как я слышал по рассказам, там легче играть, чем в нашем чемпионате. У нас ты играешь против «Балтики», где люди бегают и сзади по ногам тебя просто кусают», — сказал Дивеев в «СБГ ШОУ».

Защитник добавил, что ему рассказывал экс-форвард ЦСКА Федор Чалов о Лиге чемпионов: «Ты спокойно мяч принимаешь, разворачиваешься, и только уже в завершающей стадии соперники включаются. В Лиге чемпионов ты спокойно выходишь из-под прессинга — один раз развернул, они сели в оборону».

28 апреля «ПСЖ» одержал победу над «Баварией» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 5:4. Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Ответный матч состоится в Мюнхене 6 мая. Победитель этой пары в финале сыграет с победителем противостояния между «Атлетико» и «Арсеналом» (матч в Мадриде — 29 апреля, в Лондоне — 5 мая).

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште.

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Игорь Дивеев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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