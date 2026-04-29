Источник: «Краснодар» интересуется полузащитником «Сочи» Коваленко
«Краснодар» связывался с «Сочи» относительно возможного трансфера полузащитника Александра Коваленко летом, сообщает «РБ Спорт».
По данным источника, «быки» узнавали у сочинцев возможные условия летнего трансфера 22-детнего игрока. При этом до конкретных переговоров и действий дело пока не дошло.
Коваленко выступает за «Сочи» с лета 2025 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2029 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч в чемпионате России и четыре игры в FONBET Кубке без результативных действий.
Источник: РБ Спорт
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Ростов
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|Ж
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