Защитник «Ростова» Мелехин прокомментировал дебют в РПЛ

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин дебютировал в состав команды в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Ожидал, что можешь выйти на поле?

— Да. Перед матчем в раздевалке ко мне подошел Виталий Витальевич Кафанов. Он сказал, что я должен быть готов в случае чего выйти на поле. Так и произошло, — приводит слова футболиста сайт ростовчан.

— Было волнение перед заменой?

— Конечно. Примерно на 40-й минуте Юрий Павлович отправил меня разминаться с Альваро Сайаберой. В перерыве успел забежать в раздевалку и получить наставления от тренеров. Когда вступил в игру, волнение куда-то начало уходить. Минут через пять погрузился в игру и полностью успокоился.

— В пятницу ты играл за молодежку, сегодня за основной состав. Как у тебя с силами и эмоциями?

— Я не играл весь матч за молодежный состав, тренеры дали мне определенное время на поле. Получил нагрузку, был готов к матчу против «Нижнего Новгорода». Так что сил и эмоций у меня предостаточно.

— Весной ты заметно прибавил, играя за молодежку, а сегодня дебютировал в РПЛ. Ты мог зимой представить себе, что твоя карьера будет так стремительно развиваться?

— Я перешел в «Ростов» на зимнем сборе, моей задачей было закрепиться в составе молодежки, начать играть. Затем уже, конечно, появились мысли об основе, постепенно себя к этому готовил. Я понимал, что если мне дадут шанс, то нужно будет сделать все, чтобы им воспользоваться. Хочу сказать большое спасибо своему первому тренеру Рустаму Михайловичу Алымову, а также тренерам молодежки Зауру Эдуардовичу Тедееву и Олегу Николаевичу Сальникову за то, что поверили в меня, дали шанс попасть в «Ростов».

— Многие ребята шутят, что ты редко улыбаешься. После дебюта и победы улыбнулся?

— После финального свитка был очень рад. Улыбнулся! Также я хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Поддержка на стадионе была отличной! Еще хочу поблагодарить их и за то, что следят за молодежкой. Надеюсь, в будущем будем радовать победами как первой, так и второй команды клуба.