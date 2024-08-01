Защитник «Ростова» Чернов ответил, готов ли Глебов заиграть в Европе

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о перспективах хавбека желто-синих Данила Глебова заиграть в Европе.

«Готов ли Глебов для перехода в европейский клуб? Мне тяжело рассуждать об этом, потому что я сам не выступал за границей. Но Даня играет почти во всех матчах в «Ростове», он капитан команды, является основным футболистом национальной сборной, поэтому ответ тут очевиден. На уровне чемпионата России Глебов выделяется», — цитирует Чернова Legalbet.

Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. Контракт 24-летнего игрока с ростовчанами рассчитан до июля 2028-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 8 миллионов евро.