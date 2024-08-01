«Фламенго» продолжает с «Зенитом» переговоры по трансферу Клаудиньо

Вице-президент «Фламенго» Марко Браз рассказал о ходе переговоров с «Зенитом» по трансферу полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

По словам Браза, он может гарантировать, что бразильский клуб не отказался от варианта с 27-летним футболистом.

«Все сложно, но переговорщики прилагают усилия. Мы продолжаем переговоры, игрок нам нравится. Мы относимся к этому спокойно», — приводит слова Браза журналиста Раиса Симплисио.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 106 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.