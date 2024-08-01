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Сегодня, 14:09

Даку из «Рубина» интересен «Локомотиву», ЦСКА и клубам бундеслиги

Алина Савинова
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Отец Мирлинда Даку Фехми Даку рассказал о возвращении сына в расположение «Рубина» после инцидента на Евро-2024.

«Мирлинда хорошо встретили в «Рубине». Ему уже дали 10-й номер в команде. Сын теперь знает, что совершил ошибку в том инциденте на Евро. Может ли он уйти этим летом? Мы пока не знаем, есть еще один месяц трансферного окна, но Мирлинд и в «Рубине» хорошо себя чувствует. Если клуб примет решение о трансфере, то это можно сделать», — цитирует Фехми Даку Sport24.

Он также отметил, что к игроку есть интерес со стороны как российских, так и европейских клубов.

«Знаю про интерес от «Локомотива», ЦСКА, команд бундеслиги и «Кальяри». Поэтому август станет решающим месяцем для будущего сына», — добавил отец футболиста.

В матче 2-го тура группового турнира чемпионата Европы с Хорватией (2:2) форвард вместе с албанскими болельщиками выкрикивал оскорбления в адрес македонцев, за что был дисквалифицирован на две игры Евро.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Мирлинд Даку
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
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 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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ЦСКА – Оренбург
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