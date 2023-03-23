Защитник «Пари НН» Масоэро — о том, хочет ли переходит в большой клуб: «Я уже в топ-клубе!»

Аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, чего хочет добиться в российском клубе.

«В этом сезоне — финишировать повыше, как можно дальше от зоны вылета. А я лично хочу хоть раз забить. Делал это в Аргентине, в Болгарии, а в России ни разу. Только на сборах», — приводит Sport24 слова Масоэро.

Также он ответил на вопрос, есть ли у него желание перейти в большой клуб.

«Я уже в топ-клубе!» — добавил футболист.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел за «Пари НН» 20 матчей, не отметившись в них результативными действиями.