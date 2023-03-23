Евсеев: «Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Пари НН».

— Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород, — приводит Sport24 слова Евсеева.

— Вы шутите?

— Какие шутки? Вы спросили, а я ответил, — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари НН» Артем Горлов может покинуть клуб. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.