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В «Пари НН» ждут решения губернатора Нижегородской области по главному тренеру команды Горлову

Алина Савинова
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Окончательного решения о будущем главного тренера «Пари НН» Артема Горлова пока не принято, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе ожидают решения губернатора Нижегородской области по этому вопросу.

На 25 марта у «Пари НН» запланирована товарищеская игра с дзержинским «Химиком», и к этому матчу команду готовит Горлов.

При этом клубу уже предлагают кандидатуры на пост главного тренера, среди них бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев и нынешний тренер «Шинника» Вадим Евсеев.

Ранее сообщалось, что решение об увольнении Горлова может быть принято в ближайшее время.

Горлов возглавляет «Нижний Новгород» с 31 декабря 2022 года. Под его руководством клуб потерпел 3 поражения в 3 матчах РПЛ. «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков в 20 встречах.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-pari-nn-zhdut-resheniya-gubernatora-nizhegorodskoi-oblasti-po-glavnomu-treneru-gorlovu-237761/
Футбол
ФК Нижний Новгород
Артем Горлов
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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1.04 14:00
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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Химки – Краснодар
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Торпедо
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Спартак

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Филипе Силва Малком

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 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

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