Защитник «Нижнего Новгорода» Корнюшин прокомментировал матч против «Локомотива»

Защитник «Нижнего Новгорода» Даниил Корнюшин прокомментировал матч 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Сто процентов можно только поздравить. Хочу поблагодарить всю команду, все бились до последней минуты, до последней секунды, все катились под мяч. Браво парни. Дальше работаем, будем забирать очки максимально», — сказал Корнюшин в интервью для пресс-службы «Нижнего Новгорода».

В следующем туре «Локомотив» примет на своем поле «Ростов». «Нижний Новгород» на выезде сыграет с «Химками». Оба матча пройдут 24 июля.