ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против «Партизана»

Стал известен состав ЦСКА на товарищеский матч против сербского «Партизана».

ЦСКА: Акинфеев, Зайнутдинов, Мойзес, Дивеев, Роша, Глебов, Мендес, Кучаев, Обляков, Медина, Чалов.

Запасные: Тороп, Боков, Щенников, Набабкин, Ермаков, Лукин, Ушаков, Музин, Кисляк, Носков, Арбузов, Карраскаль, Гайч, Заболотный.

Игра на стадионе в Белеке начнется в 17.00 по московскому времени.