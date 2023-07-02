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Ярошик пока не получил визу для работы в России

Алина Савинова
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Новый главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик еще не получил рабочую визу России, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, этим вопросом на данный момент занимаются юристы оренбургского клуба. Ожидается, что документ будет готов до 16 июля, когда уральская команда вернется со сборов домой.

Ярошик был назначен главным тренером оренбуржцев 22 июня. 45-летний чешский специалист сменил на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел на аналогичную должность в «Динамо».

«Оренбург» по итогам сезона-2022/23 финишировал на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-poka-ne-poluchil-vizu-dlya-raboty-v-orenburge-v-rossii/
Иржи Ярошик
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