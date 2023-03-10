Защитник «Локомотива» Тикнизян 19 марта полетит в Ереван для получения армянского паспорта

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян 19-го марта полетит в Ереван для получения армянского паспорта, сообщает Metaratings.ru.

20 марта сборная Армении начнет подготовку к предстоящим матчам против команд Турции и Кипра. На сбор впервые приедут Тикнизян и защитник второй команды «Краснодара» Георгий Арутюнян.

25-го марта национальная команда Армении сыграет против сборной Турции в рамках квалификации чемпионата Европы-2024, а 28-го числа проведет товарищеский матч против сборной Кипра.

В текущем сезоне Тикнизян принял участие в 25 матчах «Локомотива» во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.