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Сегодня, 17:15

Сенников считает «Ахмат» фаворитом в матче с «Локомотивом»

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча красно-зеленых против «Ахмата» в 19-м туре РПЛ.

«По тому, что «Ахмат» играет дома и достаточно стабильно выступает в этом сезоне, их можно назвать фаворитом в этом противостоянии, — цитирует Сенникова Metaratings. — Но если брать индивидуально футболистов «Локомотива» и грозненского клуба, то тут «железнодорожники» смотрятся предпочтительнее по уровню мастерства и качеству. Нужно посмотреть, как команда будет играть, потому что в Ростове «красно-зеленые» выглядели хорошо и использовали все свои плюсы, но с «Ахматом» будет тяжелее. Согласен, что по этому матчу будет понятно, что «Локомотив» возвращает прежнюю силу и будет бороться за середину турнирной таблицы весной. Если «железнодорожники» победят «Ахмат», то это будет означать, что вовремя клуб сменил тренера на Галактионова и провел хорошую селекцию в зимнем перерыве».

Встреча между «Локомотивом» и «Ахматом» пройдет в воскресенье, 11 марта. Начало игры в 16.30 по московскому времени. Железнодорожники с 16 очками занимают 13-е место в РПЛ. В активе грозненцев 29 баллов и шестое место в турнирной таблице.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-po-matchu-s-akhmatom-budet-ponyatno-chto-lokomotiv-vozvrashaet-prezhnyuyu-silu-234390/
Дмитрий Сенников
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ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 18 1 4 13 9-32 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 - : -
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 - : -
11.03 16:30
Спартак – Факел
 - : -
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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Ростов – Пари НН
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Владимир Писарский

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 14
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

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