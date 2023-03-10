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Агент Сафонов — о «Химках»: «Какой иностранец пойдет работать в такой бардак?»

Алина Савинова
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Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, пойдет ли в «Химки» работать иностранный специалист после возможного ухода главного тренера Спартака Гогниева из клуба.

«Какой иностранец пойдет работать в такой бардак? Уважающие себя тренера вряд ли придут в «Химки». А есть безработные, кому пофиг, кого тренировать. Да вообще там театр абсурда. Непонятно, как команда комплектовалась. Если Гогниева уберут, значит, терпение лопнуло. Постоянно со всеми ругается — с игроками, тренерами и журналистами», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он не считает, что увольнение Гогниева сильно ударит по репутации тренера.

«По его репутации ничего не ударит. Там уже и так все смеются. Ему надо немного подлечиться, успокоиться, на курорт поехать, водички попить, потому что он непредсказуемый какой-то. Может, ему надо питание сменить, потому что у него такие глаза — потом что-то как-то несет», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Гогниев может покинуть подмосковный клуб.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/agent-safonov-o-khimkakh-kakoy-inostranets-poydet-rabotat-v-takoy-bardak-tam-teatr-absurda
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
Алексей Сафонов
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2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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 Химки 18 3 4 11 17-37 13
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