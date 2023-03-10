Агент Сафонов — о «Химках»: «Какой иностранец пойдет работать в такой бардак?»

Агент Алексей Сафонов ответил на вопрос, пойдет ли в «Химки» работать иностранный специалист после возможного ухода главного тренера Спартака Гогниева из клуба.

«Какой иностранец пойдет работать в такой бардак? Уважающие себя тренера вряд ли придут в «Химки». А есть безработные, кому пофиг, кого тренировать. Да вообще там театр абсурда. Непонятно, как команда комплектовалась. Если Гогниева уберут, значит, терпение лопнуло. Постоянно со всеми ругается — с игроками, тренерами и журналистами», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сафонова.

Также он не считает, что увольнение Гогниева сильно ударит по репутации тренера.

«По его репутации ничего не ударит. Там уже и так все смеются. Ему надо немного подлечиться, успокоиться, на курорт поехать, водички попить, потому что он непредсказуемый какой-то. Может, ему надо питание сменить, потому что у него такие глаза — потом что-то как-то несет», — добавил агент.

Ранее сообщалось, что Гогниев может покинуть подмосковный клуб.

«Химки» с 13 очками занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.