Защитник "Локомотива" Мурилу не ожидал, что сразу заиграет в стартовом составе

Защитник "Локомотива" Мурилу рассказал о победе в домашнем матча 2-го тура РПЛ над "Тамбовом" (2:1) и адаптации в команде.

– "Локо" провел два разных тайма. Почему во втором стали больше обороняться?

– Да, были некоторые сложности. Но это нормально. Мы вытерпели, к тому же неплохо выходили в атаку.

– Быстрый гол не стал шоком? Успели этот момент обсудить на поле?

– Мы смогли правильно отреагировать. Потом воспользовались моментами, забили два мяча, перевернули ход встречи. Получилось отлично.

– Как проходит адаптация к российскому футболу, ведь он более силовой, чем бразильский?

– Все хорошо, ведь защитникам тоже важно играть в силовой манере. Да, футбол отличается от того, что в Бразилии. Но и в чемпионате России хватает техничных футболистов. "Локо" тому доказательство. Здесь много классных игроков с большим потенциалом.

– Каково это приехать в новый клуб и тут же стать игроком стартового состава?

– Я сам не ожидал. Но благодаря упорной работе продолжаю прогрессировать и получаю шансы. К тому же мне помогают Гильерме и Эдер. (Юлия Яковлева, Константин Колмаков)

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