Воробьев, Бабкин и Майга пропустят 5-й тур РПЛ из-за дисквалификаций

Три футболиста пропустят матчи 5-го тура РПЛ из-за дисквалификаций, сообщает пресс-служба лиги в Telegram-канале.

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев дисквалифицирован на игру с «Балтикой» (16 августа) из-за перебора желтых карточек. Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин пропустит матч с «Ахматом» (16 августа). Он был удален с поля в игре 4-го тура с «Балтикой» (1:1). Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга получил красную карточку во встрече 4-го тура с «Ростовом» (1:0) и не поможет своей команде в матче с махачкалинским «Динамо» (18 августа).

После 4 туров РПЛ «Локомотив» с 12 очками лидирует в турнирной таблице. «Крылья Советов» (8) идут на третьей позиции, а «Пари НН» (0) — на последней, 16-й.