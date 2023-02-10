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Сегодня, 16:01

В «Универсидаде» заявили о прекращении переговоров с ЦСКА по трансферу Диаса

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Универсидада Католика» Франциско Корреа сообщил, что переговоры по переходу полузащитника Исмаэля Диаса в ЦСКА прекращены.

«Мы действительно отклонили предложение ЦСКА. Переговоры завершены», — приводит слова Корреа Sport24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

Диас провел 20 матчей в составе сборной Панамы, в которых он забил 5 мячей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-10-v-universidade-zayavili-o-prekrashchenii-peregovorov-s-tsska-po-transferu-diasa
Футбол
ФК Универсидад Католика (Сантьяго)
ФК ЦСКА (Москва)
Исмаэль Диас
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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5.03 19:30
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Спартак

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