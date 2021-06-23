Защитник «Локомотива» Лысцов отдан в аренду «Ахмату»
15:15
«Локомотив» и «Ахмат» договорились о годичной аренде защитника Виталия Лысцова, сообщает официальный сайт грозненского клуба.
«Лысцов присоединился к коллективу, который начинает сегодня подготовку к чемпионату на сборах в Новогорске. За «Ахмат» Виталий Лысцов будет выступать под номером 5», — говорится в сообщении «Ахмата».
В составе «Локомотива» защитник выступает с лета 2020 года. За столичный клуб он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.
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