Защитник «Локомотива» Лысцов отдан в аренду «Ахмату»

«Локомотив» и «Ахмат» договорились о годичной аренде защитника Виталия Лысцова, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

«Лысцов присоединился к коллективу, который начинает сегодня подготовку к чемпионату на сборах в Новогорске. За «Ахмат» Виталий Лысцов будет выступать под номером 5», — говорится в сообщении «Ахмата».

В составе «Локомотива» защитник выступает с лета 2020 года. За столичный клуб он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.