Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Защитник «Локомотива» Лысцов отдан в аренду «Ахмату»

15:15
Теги:

«Локомотив» и «Ахмат» договорились о годичной аренде защитника Виталия Лысцова, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

«Лысцов присоединился к коллективу, который начинает сегодня подготовку к чемпионату на сборах в Новогорске. За «Ахмат» Виталий Лысцов будет выступать под номером 5», — говорится в сообщении «Ахмата».

Публикация от FC «Akhmat» Grozny ? (@akhmatgrozny)

В составе «Локомотива» защитник выступает с лета 2020 года. За столичный клуб он провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

http://fc-akhmat.ru/page/12396

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Почему Черчесов останется в сборной. Объясняет главный редактор «СЭ»
Плющенко о Черчесове: «Он молодец, к нему нет вопросов»
Жена Малкина Кастерова оголила грудь для фотосессии
Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы