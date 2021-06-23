Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на заявление президента команды Евгения Гинера об отсутствии планов покупать новых игроков.

«Состав у ЦСКА сейчас на «троечку». Игроки не соответствуют тому уровню, который предъявляет футбольный клуб ЦСКА игрока, то есть занять призовое место. С таким составом мы не вытянем. Будем бороться опять где-то за 4-5 место в чемпионате. Будет большой удачей, если ЦСКА выйдет в еврокубки. А так я в принципе не вижу перспективы с таким составом. Мы ведь никого нового и не набрали! Мухин, Заболотный... Нет, это не тот вариант. Это уровень «Краснодара», там не требуется призовое место. Так что, мне кажется, это большая ошибка — никого не докупать», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев считает, что Алексей Березуцкий не справится с ролью главного тренера ЦСКА.

«Я бы не стал так делать. Это все до поры до времени. Потом будем каяться, говорить, что совершили ошибку. Я бы рекомендовал Березуцкому для начала поработать со второстепенной командой из второй лиги. Ему нужно окунуться в атмосферу, где ругаются с судьями, игроками, руководством. А так он в идеальных условиях, здесь он не потянет сложный процесс взаимодействия с коллективом и становления команды», — добавил Пономарев.

Сегодня в интервью клубной пресс-службе ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Армейцы совершили два трансфера по окончании сезона, подписав полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.