Ярошик не уверен, что ЦСКА способен взять чемпионство в новом сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова президента армейцев Евгения Гинера о том, что клуб не планирует приобретать новых игроков в ближайшее трансферное окно.

«Меня удивило, что ЦСКА не собирается усиливать состав. В последнее время команда показывает не самый лучший результат. Усиление было бы только на пользу. Если они хотят играть за третье или пятое место, тогда усиление не потребуется. Если Евгений Гинер заявил, что команда хочет занять первое место, значит, уже все обсудили. Поняли, что команда готова к чемпионству, но я в этом не уверен. В ЦСКА есть мастера, но их что-то не видно», — сказал Ярошик «СЭ».

Также Ярошик оценил трансферы полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного в ЦСКА.

«Насчет Мухина сложно говорить. У молодых игроков бывают взлеты и падения. В таком возрасте закрепиться в составе очень сложно. Заболотный? Он нужен команде, но ему нужна помощь остальных игроков. У ЦСКА были в последнее время проблемы в нападении. Я надеюсь, что Заболотный поможет исправить ситуацию», — сказал Ярошик «СЭ».

Сегодня в интервью клубной пресс-службе ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб вряд ли будет совершать покупки в летнее трансферное окно.

По итогам сезона-2020/21 ЦСКА занял шестое место в Тинькофф РПЛ и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. Армейцы совершили два трансфера по окончании сезона, подписав полузащитника Максима Мухина и нападающего Антона Заболотного.