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Сегодня, 19:12

Защитник «Локомотива» Фассон перенес операцию на колене

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Лукас Фассон.
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон успешно перенес операцию на колене в Германии, информирует пресс-служба московского клуба. Как ранее сообщал «СЭ», бразилец получил травму крестообразной связки колена. Игрок может пропустить от 7 до 9 месяцев.

«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объем работ — проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска. Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведет там. Затем он вернется в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления. Здоровья, Лукас! Очень ждем твоего скорейшего возвращения на поле», — приводит слова врача московского клуба Игоря Калюжного пресс-служба «Локомотива».

21-летний Фассон этим летом перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» за три миллиона евро. Центральный защитник получил повреждение в матче 2-го тура чемпионата России против «Ростова» (2:2).

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/lukas-fasson-uspeshno-prooperirovan/
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Лукас Фассон
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