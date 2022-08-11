Пономарев считает, что матч между «Зенитом» и ЦСКА завершится ничьей

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что матч 5-го тура РПЛ между московским клубом и «Зенитом» завершится ничьей.

«Питер будет принимать на своем поле. Они набрали недостаточно очков, чтобы быть в лидерах. Армейцы сейчас выглядят более предпочтительнее. По составу, московский клуб более ровный, чем Питер. Но «Зенит» в нападении эффективнее, чем ЦСКА. У нас в этом плане, к сожалению, беда. Так что, у меня двоякое мнение. То ли будет ничья, то ли Питер может забить побольше мячей. Такая ситуация, но, мне кажется, будет ничейный результат», — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ армейцы с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место.