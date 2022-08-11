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Сегодня, 18:48

Пономарев считает, что матч между «Зенитом» и ЦСКА завершится ничьей

Алексей Еремин
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что матч 5-го тура РПЛ между московским клубом и «Зенитом» завершится ничьей.

«Питер будет принимать на своем поле. Они набрали недостаточно очков, чтобы быть в лидерах. Армейцы сейчас выглядят более предпочтительнее. По составу, московский клуб более ровный, чем Питер. Но «Зенит» в нападении эффективнее, чем ЦСКА. У нас в этом плане, к сожалению, беда. Так что, у меня двоякое мнение. То ли будет ничья, то ли Питер может забить побольше мячей. Такая ситуация, но, мне кажется, будет ничейный результат», — приводит Betonmobile.ru слова Пономарева.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится в субботу, 13 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

После четырех туров РПЛ армейцы с 10 очками возглавляют турнирную таблицу. Сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место.

Источник: https://betonmobile.ru/ponomarev-schitaet-chto-tsska-i-zenit-syigrayut-vnichyu-v-matche-rpl
Владимир Пономарев
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ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
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 4
Николай Комличенко

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Ростов

 4
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 4
П
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Ростов

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Краснодар

 2
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Батраз Гурциев

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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