У защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена

У защитника «Локомотива» Лукаса Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

По информации «СЭ», бразилец рискует пропустить остаток сезона. Окончательный диагноз футболисту будет поставлен в ближайшее время.

21-летний центральный защитник получил травму в конце первого тайма матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) 24 июля.

Футболист стал игроком «Локомотива» 8 июня 2022 года, подписав четырехлетний контракт.

Ранее Фассон выступал за «Атлетико Паранаэнсе», а также за вторую команду «Сан-Паулу» и чилийский «Депортес Ла-Серена».

В текущем сезоне он оба раза выходил в стартовом составе железнодорожников.