Каррера считает, что Хендрикс не доказал свою ценность для «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на разрыв контракта хавбека Йоррита Хендрикса с московским клубом.

«Хендрикс не доказал свою ценность для «Спартака». Поэтому он не подошел команде и толком не играл. Но, возможно, его не могли встроить в схему игры!» — сказал Каррера «СЭ».

Хендрикс выступал за «Спартак» с января 2021-го по январь 2022 года. Всего на его счету 22 матча за красно-белых, в которых он заработал 3 желтые карточки.

11 августа стало известно, что 27-летний нидерландский футболист подписал контракт с «Фортуной».