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Морозов — о победе над «Оренбургом»: «Было сложно на искусственном поле, не получилось войти в игру сразу»

Дарик Агаларов
корреспондент

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

«Было сложно на искусственном поле, не получилось войти в игру сразу. Ко второму тайму только вошли. Раннее время, искусственный газон — это тяжело, но играли на одном поле. Хорошо, что победили», — сказал Морозов.

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре железнодорожники в Москве примут «Зенит» 22 апреля.

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ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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