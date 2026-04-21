Морозов — о победе над «Оренбургом»: «Было сложно на искусственном поле, не получилось войти в игру сразу»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ (1:0).

«Было сложно на искусственном поле, не получилось войти в игру сразу. Ко второму тайму только вошли. Раннее время, искусственный газон — это тяжело, но играли на одном поле. Хорошо, что победили», — сказал Морозов.

«Локомотив» (48 очков) остается на третьем месте в РПЛ. В следующем туре железнодорожники в Москве примут «Зенит» 22 апреля.