Степашин рассказал, от чего будет зависеть решение по контракту с главным тренером «Динамо» Гусевым

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал, что решение о возможном продлении контракта с главным тренером команды Роланом Гусевым примет совет директоров.

Ключевое значение будут иметь результаты бело-голубых в FONBET Кубке России.

«В русской поговорке цыплят по осени считают, а у нас — по весне. У нас задача одна — бороться за Кубок России, — сказал Степашин ТАСС. — Решение о продлении контракта будет принимать совет директоров, важно победить. Осталось выиграть два матча».

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает седьмое место с 35 очками после 25 туров.