Защитник «Крыльев Советов» Гальдамес пропустит матч с ЦСКА

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос о состоянии здоровья защитника Томаса Гальдамеса.

«Гальдамес не примет участие в матче с ЦСКА. Он остался в Самаре. Томас продолжает восстановление от травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Гальдамес в этом сезоне провел 22 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет 20 апреля. Начало — в 19.30 мск.