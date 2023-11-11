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11 ноября, 23:13

Тормена — о ничьей с «Зенитом»: «Мы приехали за победой»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал ничью в матче с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— В каком тайме вам как защитнику комфортнее было играть? В первом, когда было больше концентрации и напряжения. Или во втором, когда команды начали атаковать?

— И в первом, и во втором тайме «Зенит» создавал моменты. В первом было чуть полегче.

— На сколько «Краснодару» сейчас психологически проще? Все-таки вы не проиграли «Зениту», выглядели не хуже, остались на первом месте. Добавило ли это вам какой-то уверенности, что вам по силам стать чемпионом?

— Конечно, все знают, что «Зенит» очень сильная команда. В каждом сезоне они фавориты и побеждают несколько лет подряд. Но мы приехали сюда за победой. Не хотели результата, который вышел, но продолжаем идти от игры к игре, набирать очки и стараемся достичь цели в конце сезона.

— Дикая была концовка с моментами у «Зенита». Пропала ли у вас хоть на секунду уверенность в том, что вы выстоите? Было ли страшно, что настолько насел соперник и вот-вот может сломить вас?

— Конечно, во втором тайме они выглядели намного лучше. У них получалось создавать больше моментов. Но таков футбол. Мы смогли их накрыть и предотвратить опасные атаки «Зенита», — сказал Тормена.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Витор Тормена
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Локомотив – Ахмат
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11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
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Пари НН – Балтика
 - : -
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Динамо – Оренбург
 - : -
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 - : -
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